В Перми 29% жителей согласны на зарплату в конверте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми, согласно опросам SuperJob, 29% респондентов допускают получение зарплаты в конверте, в то время как большая часть опрошенных (44%) выступает против подобных неофициальных выплат.

Среди мужчин готовность к неофициальному трудоустройству проявляется чаще, чем среди женщин. Наибольшее число сторонников и противников «серых» зарплатных схем наблюдается в возрастной группе от 35 до 45 лет (29% и 45% соответственно). Сотрудники с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. чаще других предпочитают официальное оформление (55%).

Отрицательное отношение к «серым» схемам наиболее выражено у представителей бухгалтерской сферы (59% главных бухгалтеров и 58% линейных бухгалтеров), секретарей (56%), HR-менеджеров (55%) и экономистов (50%).

Лидирующую позицию в легализации доходов занимает IT-индустрия, что объясняет низкий процент согласных на «серую» зарплату среди программистов и системных администраторов (25% и 26% соответственно). В сфере общественного питания, где распространены наличные расчёты, наблюдается высокая лояльность к зарплатам в конверте (62% среди официантов). Маркетологи (52%), продавцы (41%) и менеджеры по закупкам (41%) тоже не против неофициальных выплат.

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