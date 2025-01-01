В Пермском крае на 29% увеличилось количество вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей Отрасли с такими предложениями остаются прежними Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Анализ 188 тыс. вакансий, представленных на платформе «Зарплата.ру» в Пермском крае, показал увеличение числа предложений с оплатой труда от 100 тыс. руб.

В течение последних двух лет компании активно боролись за привлечение квалифицированных кадров, повышая предлагаемые зарплаты и переманивая сотрудников из других организаций. Эта конкуренция привела к росту заработных плат, особенно для специалистов с высоким спросом. За год количество вакансий с зарплатой выше рынка (более 100 тыс. руб.) увеличилось на 29%.

При этом отмечается, что в 2025 году темпы роста замедляются, так как многие предприятия достигли предела своих финансовых возможностей. Тем не менее, для наиболее востребованных и дефицитных профессий потенциал для повышения оплаты труда сохраняется.

Лидирующие отрасли с предложениями от 100 тыс. руб. остаются прежними: транспорт, логистика, производство и отдельные строительные специальности.

Отмечается, что около половины таких вакансий подразумевают вахтовый метод работы, переезд в другой регион или выполнение/перевыполнение KPI. Для некоторых специалистов уровень дохода напрямую зависит от количества сделок, отработанных часов или дополнительных смен.

Наибольший рост предложений с зарплатой свыше 100 тыс. руб. зафиксирован для курьеров (+98%), водителей (+70%), упаковщиков (+53%), кладовщиков (+53%) и разнорабочих (+41%).

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