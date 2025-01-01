Потерять работу боятся 17% жителей Пермского края Это больше, чем в среднем по стране Поделиться Твитнуть

Около 16% работающих россиян допускают возможность лишиться должности по инициативе руководства, в Пермском крае этот показатель чуть выше — 17%. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

В начале 2025 года большинство опрошенных в регионе (74%) выразили уверенность в сохранении своего рабочего места, что соответствует общероссийским тенденциям. Наибольший оптимизм продемонстрировали жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов (77%), в то время как в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдались более низкие значения (73%). В Поволжье наиболее стабильными на своих позициях считают себя жители Чувашии (85%) и Мордовии (79%).

Опасения относительно возможного увольнения чаще всего испытывают соискатели старше 55 лет (20,6%), хотя эта цифра снизилась по сравнению с концом 2024 года (23,5%). Аналогичное снижение наблюдается и среди молодёжи до 18 лет. В то же время, риски возросли для работников 25-34 лет.

Наиболее подверженными страху потери работы оказались специалисты в области маркетинга и рекламы (21,6%), HR-менеджеры (20,2%) и ИТ-специалисты (20,1%). Самыми уверенными в своей занятости стали представители сфер спорта и красоты (85,1%), стратегии, инвестиций и консалтинга (82,6%) и медицины и фармацевтики (81%).

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