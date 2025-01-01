В Прикамье простились с участником СВО Ранисом Савиновым Он погиб ещё в 2023 году Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

В селе Аклуши Бардымского округа проводили в последний путь старшего лейтенанта Раниса Савинова. Мужчина погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации в августе 2023 года. Об этом сообщили местные власти на официальной странице ВКонтакте.

Ранис Савинов родился 17 января 1973 года в Красноуральске (Свердловская обл.). Когда мальчику было шесть лет, его семья переехала на постоянное место жительства в Нягань (ХМАО).

Он получил два высших образования: в 1995 году окончил Пермский государственный технический университет (там же проходил подготовку на военной кафедре), а в 2010 году — Тюменский государственный нефтегазовый университет.

С 1995 по 1997 год мужчина служил в рядах Вооружённых сил РФ, где получил звание старшего лейтенанта.

Участие в спецоперации принял в ходе мобилизации, когда 26 сентября 2022 года был призван через военный комиссариат Нягани в качестве командира взвода связи.

Ранис Савинов погиб 21 августа 2023 года, командуя боевой группой. Его наградили орденом «За отвагу» (посмертно).

В селе Аклуши Бардымского округа жили его родители. Много родственников мужчины также проживают в этом муниципалитете Прикамья, а сам Ранис с детства вместе со своими братьями и сёстрами все каникулы проводил у бабушки и дедушки в Аклушах, поэтому его похоронили здесь.

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