Пермский стартап по производству моторов для БПЛА получил статус малой технологической компании
На федеральном уровне предприятие сможет претендовать на льготные займы
Стартап «Моторно» из Пермского края, специализирующийся на проектировании и изготовлении электромоторов, предназначенных для применения в беспилотных авиационных системах, получил статус малой технологической компании. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Присвоение нового статуса даст «Моторно» возможность использовать государственную и региональную поддержку. На федеральном уровне предприятие сможет претендовать на льготные займы, субсидии для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Ключевой ассортимент «Моторно» включает в себя бесколлекторные двигатели для дронов, испытательное оборудование, а также инжиниринговые услуги в области разработки электромоторов.
Компания зарегистрирована в сентябре 2024 года. Её директором является Наталья Лыкова.
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