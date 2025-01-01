Пермский стартап по производству моторов для БПЛА получил статус малой технологической компании На федеральном уровне предприятие сможет претендовать на льготные займы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стартап «Моторно» из Пермского края, специализирующийся на проектировании и изготовлении электромоторов, предназначенных для применения в беспилотных авиационных системах, получил статус малой технологической компании. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Присвоение нового статуса даст «Моторно» возможность использовать государственную и региональную поддержку. На федеральном уровне предприятие сможет претендовать на льготные займы, субсидии для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ключевой ассортимент «Моторно» включает в себя бесколлекторные двигатели для дронов, испытательное оборудование, а также инжиниринговые услуги в области разработки электромоторов.

Компания зарегистрирована в сентябре 2024 года. Её директором является Наталья Лыкова.

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