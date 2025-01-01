Центральный рынок Перми может быть продан за 4 млрд рублей Участок могут застроить жилыми домами и коммерческой недвижимостью Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

По информации источника на рынке недвижимости, владелец Центрального рынка в Перми Реваз Шенгелия возобновил переговоры с местными застройщиками о возможной продаже актива. Шенгелия якобы оценил его в 4 млрд руб. (кроме Центрального рынка, это ещё три торговые площадки, расположенные в разных районах города, включая рынок в Мотовилихинском районе на ул. Восстания, а также другие территории, находящиеся под контролем бизнесмена). Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Вопрос о застройке территории Центрального рынка поднимается давно. Нынешние власти изучают возможности строительства жилых домов на этой земле, параллельно сохраняя пространство для коммерции. Реализовать это планируется посредством программы комплексного развития территории. В окрестностях рынка уже строятся жилые здания, в том числе многоэтажные. Неподалеку, на участке бывшего оптового рынка «Гача» (площадью 4,5 га), ижевский застройщик «Талан» намерен возвести комплекс. Компания «Ингрупп» займётся комплексным преобразованием квартала площадью 1,4 га, расположенного между ш. Космонавтов, Баковым переулком и ул. Эпроновской.

В 2023-2024 годах Ревазу Шенгелии неоднократно поступали предложения о продаже территории рынка от крупных застройщиков, включая федеральные компании. В то время бизнесмен предложил вернуться к обсуждению этого вопроса после завершения военных действий на Украине, объясняя свой отказ важностью торгового комплекса для обеспечения продовольственной стабильности региона.

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