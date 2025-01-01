Автомобиль с гумпомощью для бойцов СВО из Прикамья атаковали дроны Машина была полностью уничтожена Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Гуманитарный центр Прикамья"

Как сообщает телеграм-канал гуманитарного центра Прикамья, автомобиль с гуманитарной помощью, отправленный в зону СВО для бойцов из Пермского края, в пути подвергся атаке украинских дронов и полностью сгорел.

Огонь уничтожил все собранные ранее волонтёрами вещи. Это и маскировочные сети, и дизельный генератор, и тактические кроссовки, и многое другое. В связи с происшествием объявлен повторный сбор.

Гуманитарный центр Прикамья начал работать в 2022 году. Он был создан по инициативе волонтёрской организации «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» при поддержке краевых властей и губернатора Прикамья. Центр занимается сбором, сортировкой и отправкой гумпомощи от жителей Прикамья и краевых организаций участникам СВО, госпиталям, а также населению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.