В Прикамье простились с участником СВО Маратом Тапаевым Он погиб спустя месяц после отправки в зону боевых действий Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

В селе Уймуж Бардымского муниципального округа 8 апреля простились с участником СВО Маратом Тапаевым, который погиб в ходе боевых действий на территории Украины. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Марат Тапаев родился 4 декабря 1973 года в Перми. Окончил Уймужевскую школу и в последнее время жил в с. Уймуж, которое находится в 24 км от окружного центра.

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

В феврале 2024 года мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ и отправился на СВО, где 29 марта погиб при выполнении боевой задачи.

Местная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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