В Пермском крае почтальонов обязали покупать продукты питания в своих почтовых отделениях Ведомство проводит служебную проверку Поделиться Твитнуть

Как стало известно "Новому компаньону", в отделения Почты России в Пермском крае разослано письмо за подписью заместителя начальника Пермского почтамта Управления федеральной почтовой связи. В нём говорится, что «необходимо проанализировать ФИО каждого почтальона и понять, почему у него проведены мизерные продажи», а для улучшения показателей настоятельно рекомендуется обязать сотрудников почтовых отделений покупать там продукты питания.

«Каждый почтальон в жизни пользуется минимумом продуктовой корзины которую он должен приобретать в своём ОПС для выполнения плана и для получения 6% с продаж. Минимальная корзина греча, рис, макароны, тушёнка, сладости, чай, кофе и т.д. это минимум который берут себе и почему у нас почтальоны у которых ноль или мизерные продажи», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены — Ред.)

По словам нашего источника, многие сотрудники после получения этого письма были возмущены, так как в некоторых отделениях и так есть кадровая проблема: не хватает почтальонов.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в пресс-службу Управления федеральной почтовой связи Пермского края с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что уже начата служебная проверка, а такое взаимодействие внутри компании, которое изложено в письме, «безусловно, недопустимо».

В то же время в пресс-службе отметили, что «продажа и доставка товаров на дом — важная часть социальной миссии Почты России, особенно в сельской местности».

«При приёме на работу сотрудники знакомятся со своими должностными инструкциями под роспись. Все почтальоны заранее знают, что в их обязанности будет входить в том числе доставка товаров первой необходимости. При этом, за продажу товаров сотрудники получают дополнительное вознаграждение, которое входит в премиальную часть заработной платы», — пояснили в региональном управлении Почты России.

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