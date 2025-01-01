Сенатор Алексей Пушков выступит в Перми с лекцией об искусственном интеллекте Мероприятие пройдёт в Пермском университете 10 апреля Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков на этой неделе приедет в Пермь. В краевой столице он выступит с публичной лекцией «Искусственный интеллект, обеспечение информационной безопасности России». Об этом сообщается на сайте ПГНИУ.

Мероприятие пройдёт в рамках философского дискуссионного клуба «Мусаелян: pro et contra», куда Пушкова пригласили в качестве гостя.

Сенатор Совета Федерации от Пермского края представит своё видение системы правового регулирования сферы, связанной с ИИ. Одним из главных станет вопрос о том, может ли ИИ установить тотальный контроль за жизнью человека и начать манипулировать его жизнью?

Публичная лекция состоится в Зале Учёного совета вуза 10 апреля в 15:30.

С 1998 года Алексей Пушков был автором, ведущим и руководителем информационно-аналитической программы «Постскриптум», которая выходила на телеканале «ТВ Центр». С 2016 года он представляет Пермский край в Совете Федерации и регулярно выступает в Пермском университете с различными лекциями на актуальные темы, где также занимается презентацией своих книг.

В арсенале Пушкова много орденов. Например, орден Почёта, орден Дружбы, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и орден Александра Невского.

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