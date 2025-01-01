Алина Наумова Санатории Прикамья с начала года заработали почти 582 млн рублей Это на 6% больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Санатории Пермского края с начала 2025 года — заработали 582 млн. руб. — это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал «Санатории-России.рф».

По данным аналитиков портала, в январе-феврале 2025 года около 20 тыс. человек побывали на санаторно-курортном отдыхе Пермского края. Всего в санаториях люди провели около 122 тыс. ночей в первые два месяца 2025 года.

Евгения Терентьева, член Правления Национальной Курортной ассоциации, отмечает, что в Поволжском федеральном округе суммарный доход санаториев составил 2 млрд. 408 млн. руб., а количество ночей, которые отдыхающие провели в здравницах, составляет 1 млн. 560 тыс. руб.

Среди регионов Поволжского федерального округа лидерами по выручке стали санатории Башкортостана (1,15 млрд. руб.), Татарстана (почти 890 млн. руб.), на третьем месте расположился Пермский край, затем идут Самарская область (448 млн. руб.) и Удмуртия (300 млн. руб.).

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