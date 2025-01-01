Пермский учёный Кирилл Циберкин оценил вероятность столкновения астероида YR4 с Луной Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский планетарий

Кирилл Циберкин, доцент кафедры теоретической физики в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), высказал свое мнение относительно вероятности столкновения астероида YR4 с Луной.

Астероид YR4 был обнаружен астрономами чилийской обсерватории ATLAS в декабре 2024 года. По предварительным оценкам, его диаметр колеблется от 70 до 90 метров. В СМИ появилась информация о возможности столкновения этого астероида с Луной. Наиболее опасное сближение YR4 с Землёй ожидается в декабре 2032 года.

Пермский ученый Кирилл Циберкин сообщил в интервью perm.aif.ru, что с увеличением времени наблюдения за YR4, точность определения его траектории возрастает, что укрепляет уверенность в отсутствии угрозы столкновения.

Учёный подчеркнул, что этот астероид дважды за четыре года пересекает земную орбиту, и если до настоящего времени никаких происшествий не произошло, то, вероятно, так будет и в будущем.

«Конкретно от этого астероида можно ничего страшного не ждать», — заключил Циберкин.

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