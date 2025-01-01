В Прикамье стали известны номинанты Строгановской премии В этом году поступило рекордное количество заявок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Строгановскую премию в этом году поступило 117 заявок, что является абсолютным рекордом. Сейчас все номинанты размещены на сайте Пермского землячества, и открыто интернет-голосование. Об этом сообщается в соцсетях Пермского землячества.

Интернет-голосование продлится до 20 апреля включительно. Победителя ждёт специальный приз на торжественной церемонии.

В этом году заявки принимались в восьми номинациях: «За высокие достижения в спорте», «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «Лидер малого и среднего бизнеса», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи», «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия».

Ознакомиться со списком номинантов и проголосовать можно по ссылке.

Шорт-лист из трёх кандидатур в каждой номинации организаторы объявят в конце апреля на специальной пресс-конференции, а итоговое решение примут 25 мая на церемонии вручения Строгановской премии в Москве.

Напомним, в этом году Строгановская премия отмечает свой 20-летний юбилей. Сумма вознаграждения для победителей увеличена с 500 до 750 тыс. руб. Кроме денежного приза, победитель получит бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный знак.

Строгановская премия — общественная награда за высокие достижения в различных сферах деятельности людей, прославивших своими делами Пермский край и его жителей.

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