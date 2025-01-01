В апреле в Перми стоматологу-ортопеду в клинике предлагали зарплату от 450 тысяч рублей В топ лучших предложений вошла также вакансия врача ультразвуковой диагностики Поделиться Твитнуть

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Аналитики сервиса SuperJob представили самые высокооплачиваемые вакансии в Перми в апреле 2025 года. Наибольшую зарплату, по данным портала, предлагали врачу-ортопеду в клинике — от 450 тыс. руб. в месяц.

От 100 тыс. руб. работодатель готов платить руководитель отдела оценки с опытом работы от пяти лет. Такую же сумму производитель и дистрибьютор климатического, отопительного и вентиляционного оборудования обещал торговому представителю. Ему обещали также полис ДМС, компенсацию топлива и скидки на продукцию компанию. От 100 тыс. руб. компания, специализирующаяся на газификации и строительстве газораспределительных систем, готова платить каменщику.

В топ-5 самых интересных предложений, по версии сервиса, вошла вакансия врача ультразвуковой диагностики — ему предлагают зарплату от 90 тыс. руб. и льготное медицинское обслуживание.

Также в список попали вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT.

Данные приводятся на результате анализа 65 тыс. вакансий в крупнейших городах России. Как отмечают в пресс-службе сервиса, врачи оказались в топе зарплатных предложений в Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Красноярске, Омске, Воронеже и Краснодаре.

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