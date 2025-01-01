Пермский край вошёл в топ-3 регионов с самыми высокими темпами роста размера вклада Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале 2025 года жители Пермского края в среднем размещали на платформе Финуслуги (финансовый маркетплейс от Московской биржи) вклады размером 342 358 руб. Это на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По динамике годового прироста Пермский край занял второе место среди регионов России, уступив лишь Калининградской области, где средний объём вклада вырос на 30,6%, достигнув 427 961 руб. В тройку лидеров также вошла Челябинская область, где жители увеличили свои сбережения на 21,5%, до 362 780 руб.

Однако средний размер банковского вклада в Пермском крае оказался на 17,2% ниже, чем общероссийский показатель, составляющий 413 686 руб. По сравнению с первым кварталом 2024 года, средний размер вклада россиянина на Финуслугах увеличился на 18,5%.

В пресс-службе Финуслуг отметили, что исследование охватывало регионы, где количество вкладчиков на платформе превышает 1 тыс. человек. Общероссийское среднее значение рассчитано по всем регионам без исключения.

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