В Перми стартовал фестиваль ландшафтного искусства «Сады над Камой» Он не проводился пять лет Поделиться Твитнуть

фото: Горзеленстрой

В апреле в Перми после длительного перерыва вновь состоится фестиваль ландшафтного искусства «Сады над Камой». В его рамках обустроят 15 входных групп в экопарк «Егошихинская долина».

Организаторами фестиваля выступили АНО «Вектор развития» и Союз ландшафтных архитекторов и дизайнеров Прикамья.

«С 1 апреля проводим Первый международный ландшафтный конкурс природных городских территорий «Возвращение. Егошиха», — сообщили организаторы в соцсетях.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться и заполнить анкету. Участникам конкурса предстоит визуализировать ландшафтный проект, в котором должны быть задействованы малые архитектурные формы, а также растительность для биоразнообразия. Свой проект они должны согласовать с жителями домов.

Те участники, чьи работы признают лучшими, смогут воплотить свои ландшафтные проекты на входных группах экотропы реки Егошихи.

В конкурсе могут участвовать студенты в командах от пяти до 10 человек. Далее команда с наставником выбирают по жребию входную группу, а затем куратор Надежда Баглей проведёт экскурсию по Егошихе. Каждая команда работает над одной входной группой с двух сторон долины.

Оценивать работы будут известные пермские экологи, учёные и общественные активисты, которые долгие годы занимаются проблемами долин малых рек Перми.

Фестиваль ландшафтного искусства в Перми «Сады над Камой» впервые прошёл в 2019 году. Он направлен на формирование современной комфортной городской среды и частных садов. В 2019 году он стал «Лучшим событием года» на X Национальной премии по ландшафтной архитектуре.

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