В Прикамье на работе скончался 49-летний сотрудник филиала РЖД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инспекция по труду Пермского края начала выяснение причин инцидента, приведшего к гибели сотрудника Пермской дистанции электроснабжения, входящей в Свердловскую дирекцию по энергообеспечению Трансэнерго, филиала ОАО «РЖД».

Согласно уведомлению от работодателя, 3 апреля днём начальник участка контактной сети станции Григорьевская почувствовал себя плохо, после чего была вызвана скорая помощь. Медики, проанализировав кардиограмму, предварительно диагностировали лёгочно-сердечную недостаточность, однако работник отказался от госпитализации. Позже, в 19:05, его обнаружила без признаков жизни жена, обеспокоенная тем, что не могла дозвониться.

В данный момент создаётся комиссия для расследования произошедшего с целью определения обстоятельств и факторов, приведших к смерти. В скором времени будет проведён юридический анализ документации, касающейся трудовой деятельности сотрудника, включая график работы и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинского исследования для точного установления причины смерти, заявила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова. Она добавила, что в случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие меры административного характера.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.