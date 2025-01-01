Росреестр за первый квартал 2025 года обследовал в Прикамье 42,5 тысячи га земель Вынесено 600 предупреждений Поделиться Твитнуть

В первом квартале 2025 года пермское отделение Росреестра провело дистанционное обследование земельных участков общей площадью 42 540 гектаров.

По итогам проверок, инспекторы краевого Управления вынесли свыше 600 предупреждений владельцам земли о недопустимости нарушений законодательных норм. Значительная часть (591) касалась несанкционированного захвата территорий, а 93 — нецелевого использования участков.

Предупреждение о недопустимости нарушения — это мера, применяемая при обнаружении признаков несоблюдения земельного законодательства. Его главная задача — дать возможность владельцу земли самостоятельно исправить ситуацию или предотвратить нарушение. После выдачи каждого предупреждения инспекторы проводят разъяснительную работу с землепользователями, предлагая варианты решения проблемы.

Стоит отметить, что владельцы земельных участков могут самостоятельно проверить соблюдение норм, посетив сайт Росреестра. В разделе, посвященном государственному земельному надзору, есть подраздел «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований», где можно провести необходимую проверку.

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