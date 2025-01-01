В марте спрос на уроки вождения в Перми вырос на 21% Наибольший рост зафиксирован на обучение работе с грузами и техобслуживанию Поделиться Твитнуть

Аналитики «Авито Услуг» узнали, как вырос спрос пермяков на уроки вождения. По итогам марта интерес к обучению управлению автомобилем у жителей Перми увеличился на 21% по сравнению с февралём. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

Наибольший рост спроса зафиксирован на обучение работе с грузами и техобслуживанию — за месяц эти услуги стали популярнее на 226%. Это помогает водителям освоить ключевые навыки, необходимые для уверенного и безопасного управления транспортом.

Ещё одной востребованной у пермяков услугой стало обучение эксплуатации спецтехники. Здесь спрос увеличился на 147%. Интерес к урокам по скоростному маневрированию вырос на 121%, а на обучение контраварийному вождению — на 46%.

Все эти занятия помогают водителям уверенно справляться с экстренными ситуациями, например, при резком торможении, в условиях скользкой дороги или непредсказуемых манёвров других участников дорожного движения.

Согласно данным исследования, с наступлением весны для многих пермяков стало актуально восстановление навыков вождения после зимнего перерыва. Здесь спрос вырос на 40%. Активно ищут автоинструкторов начинающие автомобилисты, чтобы отработать навыки вождения как по маршруту «работа-дом», так и по городу. На такие услуги спрос вырос на 42% и 12% соответственно.

На сегодняшний день средняя стоимость одного урока с инструктором в среднем оценивается от 1,5 до 2 тыс. руб. за час. При этом особый спрос отмечается на обучение парковке — интерес пермяков к освоению этого манёвра увеличился на 26%.

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