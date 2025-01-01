Владелец затонувшего танкера из Перми не согласен с размером выплаты спасателям По его мнению, в расчёт включены позиции, не подлежащие возмещению Поделиться Твитнуть

ФГБУ «Морспасслужба» намерено получить с владельцев затонувших судов компенсацию в 314,5 млн руб., покрывающую затраты на спасательные работы с середины декабря 2024 года по конец февраля 2025 года. ООО «Каматрансойл», зарегистрированное в Перми, оспаривает обоснованность данной суммы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению представителей пермской компании, в расчёт были включены позиции, не подлежащие возмещению. В частности, были указаны суммы НДС, уплаченные службой, а также общехозяйственные и накладные расходы. Другой ответчик, ООО «Волгатранснефть», также выразил сомнения в целесообразности расходов на очистку акватории, потребовав доказательств от Морспасслужбы.

На заседании правительственной комиссии, посвящённом ликвидации последствий крушения танкеров, был озвучен общий ущерб, нанесённый экосистемам Чёрного и Азовского морей. Росприроднадзор предъявил требования на общую сумму 84,9 млрд руб., из которых более 35,4 млрд приходится на «Волгонефть-239» (ЗАО «Волгатранснефть») и более 49,4 млрд на «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг»).

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в середине декабря 2024 года. В результате трагедии погиб один из членов экипажа, остальные были спасены. По факту возбуждено уголовное дело. Крушение вызвало серьёзную экологическую катастрофу. Судовладельцем «Волгонефть-212» является ООО «Кама Шиппинг» из Перми.

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