Театральный продюсер Андрей Гликоген госпитализирован с ботулизмом после отравления в Перми Поделиться Твитнуть

Андрей Карпов, известный под псевдонимом Андрей Гликоген, актёр и театральный продюсер, был экстренно госпитализирован в московскую клинику вскоре после приезда из Перми. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «НеМалахов», причиной резкого ухудшения здоровья стало якобы рыбное блюдо, которое Гликоген съел в одном из пермских ресторанов. Врачи диагностировали у него ботулизм.

На данный момент состояние здоровья двадцатилетнего блогера и телеведущего оценивается медиками как стабильное, средней тяжести.

Известность пришла к блогеру в 17-летнем возрасте. Он переехал из Костромы в Москву, где начал работать с актрисой Натальей Бочкаревой, выполняя, по сообщениям СМИ, функции её личного ассистента. В 2021 году Гликоген занял должность пиар-менеджера музыкального коллектива «Воровайки».





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