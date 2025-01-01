Экс-глава УКС Перми Ирина Чиркова останется в СИЗО до 7 мая Она была задержана летом прошлого года за взятку Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Дзержинский районный суд Перми принял решение о продлении срока содержания под стражей для экс-главы Управления капитального строительства города Ирины Чирковой. Согласно информации, полученной в судебной инстанции «Эхо Перми», чиновница останется в СИЗО до 7 мая.

Напомним, Ирина Чиркова была задержана 9 августа прошлого года. Ей инкриминируют получение взятки в особо крупном размере от Сергея Микова, руководителя ООО «Строительно-монтажный трест №6».

Следствие утверждает, что Миков передал Чирковой 5,46 млн руб. в качестве вознаграждения за содействие при приёмке работ по реконструкции важных социальных объектов в Перми, которые по факту не были выполнены. Изначально оба отказывались признавать свою вину, но позже дали признательные показания. Миков заключил сделку со следствием, и суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

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