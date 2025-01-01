Организацией пресс-тура блогеров в Пермь займётся ижевский предприниматель Поделиться Твитнуть

Максим Клепцов, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, выиграл тендер на организацию пресс-тура для российских блогеров в Перми. При начальной стоимости контракта в 900 тыс. руб. его предложение составило 832,5 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно техническому заданию, цель пресс-тура — создать позитивное впечатление о Перми как привлекательном месте для туризма и развития индустрии гостеприимства, а также популяризировать туристический и гастрономический потенциал города. В мероприятии примут участие от 12 до 15 блогеров. В обязанности исполнителя входит обеспечение проживания, питания, транспортного обслуживания, разработка программы пребывания, включающей посещение интересных мест, мастер-классы и дегустации. Продолжительность визита блогеров в Пермь составит два дня и три ночи. Точная дата проведения мероприятия не указана, период оказания услуг — до 1 декабря.

ИП Клепцов зарегистрирован в Ижевске и специализируется на организации досуга и развлечений. Ранее он выступал поставщиком в 13 государственных контрактах на общую сумму 31,2 млн руб. Среди его клиентов числится, в частности, ГБУ Пермского края «Молодёжный центр «Кристалл».





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