«Единая Россия» представила промежуточные итоги реализации народной программы Доклад о них партия направит Президенту Поделиться Твитнуть

Выполнению положений народной программы было посвящено заседание Программной комиссии «Единой России», которое провёл Председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что на текущий момент выполнено более 80% показателей документа.

«Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищённые группы. Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году. По сравнению с параметрами бюджета 2024 года они выросли на четверть. Сюда входит дальнейшая индексация материнского капитала, пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, средства на систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Учтены и такие важные меры, как субсидия на погашение ипотеки многодетным семьям, поддержка льготной семейной ипотеки. На 56% средств больше закладывается на развитие села и малых городов. 27% предусмотрено дополнительно на ЖКХ и общественный транспорт. 5% составляет плановое увеличение расходов на здравоохранение, 38% — на культуру», — сказал Председатель партии.

При содействии «Единой России» также возобновлена ежегодная индексация пенсий работающим гражданам — решение затронет свыше восьми миллионов человек, почти в 1,5 раза увеличены средства на предоставление технических средств реабилитации людям с ограничениями по здоровью.

«В прошлом году мы продолжили активно заниматься возведением и ремонтом объектов социальной инфраструктуры во всех регионах страны. Именно эта работа во многом определяет качество повседневной жизни людей. Выполнена программа строительства новых школ: с 2019 по 2024 годы возведено более 1600 объектов — это очень значимый результат. Ещё около 5 тысяч школ отремонтировано с 2022 по 2024 годы. Создано большое количество дополнительных мест в детских садах — почти 250 тысяч с 2019 по 2024 годы. Очень важно, что требуются дополнительные места в детских садах. Это значит, что есть прирост населения. В этот же срок построено и отремонтировано 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий, в том числе, около 2,5 тысяч — за прошлый год. Тоже очень важная тема для людей, которые живут на селе и нуждаются в медицинской помощи. Кроме того, увеличено финансирование программ лекарственного обеспечения», — сказал он.

Формирование комфортной городской среды — ещё один приоритет, закреплённый в народной программе. По итогам прошлого года количество благоустроенных общественных и дворовых территорий достигло почти восьми тысяч.

«Эта работа, как мы и договаривались, проводилась непосредственно на основе мнения граждан», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 17 млн человек, в том числе почти 100 тыс. человек — в новых регионах страны.

Следующее направление — обеспечение кадрами учреждений культуры на селе и в малых городах, отметил Дмитрий Медведев. Для этого реализуется программа «Земский работник культуры». Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн руб. На Дальнем Востоке и в новых регионах России — 2 млн руб.

«Отдельно отмечу роль партии в поставке гуманитарной помощи в зону проведения СВО. По итогам прошлого года мы направили более 140 тысяч тонн грузов. Речь идёт о продуктах, одежде, медицинском оборудовании. Кроме того, наши коллеги активно собирали средства на закупку специального оборудования для фронта. С 2022 по 2024 годы в зону боевых действий были переданы десятки тысяч БПЛА, около тысячи систем радиоэлектронной борьбы. Будем и дальше заниматься этой важнейшей работой — ровно столько, сколько потребуется», — подчеркнул Председатель партии.

Поддержка участников СВО в народной программе теперь имеет особое значение — на Съезде в декабре 2024 года это направление стало отдельным блоком документа. Координирует его выполнение Герой РФ Владимир Сайбель. Среди ключевых задач по направлению он выделил обеспечение защитникам Родины на должном уровне комплексной медицинской реабилитации; создание условий для профессиональной самореализации участников СВО, включая льготный доступ к образованию; помощь в трудоустройстве; реализацию перечня уже предусмотренных льгот; содействие в разработке новых адресных мер поддержки, принимаемых на разных уровнях.

Также Владимир Сайбель отметил важность работы партии с бойцами спецоперации, участвующими в кадровых программах — «Время Героев» и её региональные аналоги. Запустить их на Съезде «Единой России» поручил Президент.

«Давайте мы об этом специальное решение примем — так, чтобы партия непосредственно занималась всеми участниками СВО, нашими товарищами, которые вернулись с фронта и готовы помогать мирному развитию страны», — поручил Дмитрий Медведев.

Он также обратил внимание Правительства на ряд нерешённых вопросов. Важность одного из них обозначил секретарь Генсовета Владимир Якушев. Он напомнил, что на Съезде «Единой России» Президент дал поручение привести в порядок отделения «Почты России». В течение 2022-2025 годов Правительство должно было модернизировать 25 тыс. отделений, но отремонтировано всего 3250, указал он замминистра цифрового развития Олегу Качанову.

«На 2025 год на программу выделено 500 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать лишь 105 отделений. При таком движении у нас сроки отодвигаются очень далеко», — сказал он.

Дмитрий Медведев поручил максимально внимательно заняться вопросом по линии Минфина и фракции «Единой России» в Госдуме.

Аналогично он поручил Минфину проработать вопрос об увеличении финансирования на объекты культурного наследия.

В заключение Председатель партии подчеркнул, что народная программа «Единой России» совпадает с установками Главы государства и основными национальными целями развития.

«Нам нужно обязательно предпринять все необходимые усилия для реализации текущего программного документа. И готовиться к обсуждению нового с учётом той работы, которую мы с вами вели в последние четыре года. Это будет важнейшая часть выборной кампании «Единой России», которая, по сути, уже совсем скоро начнётся», — сказал Дмитрий Медведев.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря реготделения партии:

— В Пермском крае народная программа «Единой России» реализуется в полном объеме под личным контролем главы региона, секретаря реготделения партии Дмитрия Махонина. Обеспечено финансирование всех объектов программы в рамках бюджета. Депутаты «Единой России» всех уровней осуществляют мониторинг строительства и капремонтов социально-значимых объектов в крае, помогают в решении сложных вопросов. В Прикамье действует комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. На регулярной основе идёт сбор и отправка гуманитарной помощи в зону боевых действий.

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