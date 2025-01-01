В долине реки Данилихи в Перми появился плавучий домик для уток Этот объект — часть обустройства Серебрянского парка Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на реке Данилихе, неподалеку от Утиного моста, установили плавучий домик для уток. Этот объект стал частью благоустройства Серебрянского парка в рамках программы «Зелёное кольцо». Хотя утки и не используют домики для постоянного проживания, подобные конструкции создают комфортную и безопасную среду для их отдыха на воде. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Утиный мост соединяет два микрорайона, Плоский и Краснова, обеспечивая удобный доступ к Серебрянскому парку. В рамках проекта «Зелёное кольцо» здесь была обустроена смотровая площадка, а в настоящее время ведётся подготовка территории у визит-центра для создания детской площадки, зон для воркаута и отдыха. Строительство визит-центра находится на стадии завершения, подрядчик занимается отделочными работами.

В парке возле Центрального рынка тоже активно ведётся благоустройство: монтируют металлический каркас пешеходной дорожки, укладывают деревянный настил и продолжают строительство площадки для выгула собак.

Проект «Зелёное кольцо» призван улучшить состояние общественных пространств и восстановить экологию долин Егошихи и Данилихи, а также благоустроить особо охраняемую природную территорию «Черняевский лес».

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