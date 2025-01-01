Пермский «Бионорд» помог Казани избежать проблем с гололёдом зимой Для обработки улиц затратили свыше 54 тысяч тонн различных средств Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В Казани подводят итоги прошедшего зимнего сезона, который, по словам городской администрации, обошёлся без крупных инцидентов, связанных с гололёдом. Весомый вклад в это внесло использование пермского противогололёдного реагента «Бионорд», производимого на Уральском заводе противогололедных материалов (УЗПМ).

За три месяца зимы на город выпало 109 мм осадков, при этом коммунальщики вывезли более 237 тыс. тонн снега. Всего для обработки улиц затратили свыше 54 тыс. тонн различных средств, где «Бионорд» занял одно из ключевых мест.

Главное преимущество этого пермского продукта — способность быстро растворять лёд и не допускать его повторного появления, что упрощает труд коммунальных служб и повышает удобство передвижения горожан. В результате Казани удалось обеспечить высокие стандарты дорожной безопасности, несмотря на интенсивные осадки и резкие колебания погоды в зимнее время.

Эксперты подчёркивают, что наиболее эффективным решением стало сочетание оперативной уборки снега и точечной подсыпки «Бионорда» на потенциально опасных участках. Такой подход дал возможность городской инфраструктуре функционировать без перебоев и гарантировал комфортное передвижение для жителей и гостей Казани даже в самые заснеженные и морозные дни.





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