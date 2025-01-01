В Перми «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил должникам доступ к горячей воде Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Специалисты Тепловой инспекции и Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по должникам за тепло и горячую воду в Перми. В ходе рейда владельцы более 10 квартир Свердловского и Мотовилихинского районов города были ограничены в доступе к горячему водоснабжению.

Все должники были предупреждены о предстоящем ограничении в установленные законом сроки и имели возможность погасить долг до применения принудительных мер. Однако никто из них не предпринял шагов к исправлению ситуации.

Кран, регулирующий подачу горячей воды в квартиру, блокируется с помощью специального устройства, на которое устанавливается пломба. Нарушение целостности пломбы, а также самовольное снятие устройства влечёт за собой административную ответственность.

«В преддверии лета, периода отпусков и дачного сезона, мы рекомендуем всем нашим клиентам убедиться, что у них нет долгов за тепло и горячую воду. Это позволит избежать неприятных сюрпризов и дополнительных расходов. Ведь для того, чтобы вернуть доступ к горячей воде, неплательщикам необходимо полностью погасить задолженность, компенсировать взыскателю судебные издержки и расходы по ограничению, а также восстановлению подачи горячего водоснабжения. Только после этого специалист Тепловой инспекции демонтирует блокирующее устройство. Делать это самостоятельно мы категорически не рекомендуем», — подчёркивает начальник отдела по досудебной работе с физическими лицами Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Клюев.

Мероприятия по ограничению доступа должников к горячей воде проводятся регулярно во всех городах присутствия Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском и Краснокамске. Кроме того, в еженедельном режиме проходят совместные рейды с судебными приставами по поиску и аресту имущества должников: автомобилей, бытовой техники. По решению суда арест может быть наложен на денежные средства неплательщиков на банковских счетах.

Один из способов контроля платежей за тепло и горячую воду во избежание появления долгов — подписка на электронные квитанции. Платёжный документ станет приходить на электронную почту. Поэтому даже находясь в отъезде — в отпуске или на даче, можно будет внести текущие платежи вовремя, а значит — избежать неприятных последствий. На сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» доступен сервис по подписке на электронные квитанции.

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