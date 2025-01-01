Через три месяца поисков найден мёртвым работник детского лагеря под Пермью Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Спустя три месяца после пропажи обнаружен мёртвым сотрудник детского лагеря под Пермью. Об этом сообщила поисковая группа «ПрикамьеПоиск».

Речь идёт о мужчине, который пропал без вести в начале января 2025 года в д. Малый Буртым Пермского муниципального округа. Сообщалось, что 49-летний работник лагеря «Огонёк» покинул территорию учреждения 11 января, и о его местонахождении было неизвестно.

Несколько поисковых групп распространили ориентировки на пропавшего. В ходе поисковых мероприятий предполагалось, что он может находиться в Орджоникидзевском районе Перми. Особые приметы: отсутствие фаланги пальца на руке, а также шрамы на голове и лице.

Утром 7 апреля поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» объявил о завершении поисков. Сообщалось, что мужчина найден мёртвым.

В отряде не предоставили информацию о месте обнаружения тела и обстоятельствах гибели, но выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

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