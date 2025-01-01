«Уралкалий» выделил средства на покупку оборудования для горбольницы Соликамска Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» (компания), один из ведущих мировых производителей хлористого калия, направил около 16 млн руб. на приобретение нового медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края (ГБУЗ ПК) «Городская больница г. Соликамск».

На эти средства приобретён рентгеновский излучатель для компьютерного томографа. Кроме того, в больницу поставлена лазерная система с принадлежностями для проведения литотрипсии (малоинвазивная операция для удаления камней из почек).

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Поддержка медицины является одним из приоритетных направлений социальной политики «Уралкалия». Помощь в приобретении нового медицинского оборудования — это вклад в здоровье и благополучие нашего общества, повышение качества жизни людей и доступ к современным системам профилактики и лечения болезней.

Арсен Абрамишвили, главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск»:

— Благодаря социальным инициативам «Уралкалия» пополняется и обновляется медицинское оборудование нашей больницы, что помогает улучшить диагностику и качество лечения, повысить общий уровень удовлетворённости пациентов. Убеждён, что благодаря таким инициативам мы сможем обеспечить надёжную и качественную медицинскую помощь жителям Верхнекамья.

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