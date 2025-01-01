В Прикамье запущены новые экскурсии на предприятия региона Маршруты разработали выпускники акселерационной программы АСИ «Открытая промышленность» Поделиться Твитнуть

В 2024 году в акселераторе приняли участие 10 муниципалитетов и 21 предприятие Пермского края. Результатом работы стали технологические карты новых экскурсий и концепции развития территорий с точки зрения промтуризма.

Как отметила министр по туризму Прикамья Юлия Ветошкина, в целом в регионе для посещений открыты 65 предприятий, 40 из них, начиная с 2021 года, прошли обучение по программе. Помимо экскурсий, промышленные компании проводят различные мероприятия, такие как фестивали «Причал» и «СтроганоФест на Каме», экскурсии и фотосессии и др.

Так, по итогам программы в 2024 году новый маршрут «Тайны за прозрачностью: открываем мир секретного производства» представила «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Профориентационную экскурсионную программу разработал «Соликамский магниевый завод». Производство полного цикла средств защиты органов дыхания показывает маршрут «Продолжаем традиции, создаём будущее» от «Зелинский Групп». Новые экскурсионные программы создали также Александровский машиностроительный завод, «Сереброника», «Соликамскбумпром», «Кумир», «Стройпанелькомплект», «Новомет-Пермь», завод «Олданс», «Славянский вкус» и др. Уже начал принимать туристов по маршруту «Банкетки не растут на деревьях!» соликамский «Завод металлических изделий».

Добавим, что по промышленному туризму Пермский край является одним из лидеров по стране. Наибольшее количество туристов принимают Пермская кондитерская фабрика, Пермская печатная фабрика «Гознак», производство сервисных роботов «Промобот», Краснокамская фабрика деревянной игрушки.





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