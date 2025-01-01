Филиал «ПМУ» направил более 133 млн рублей на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность в 2024 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги работы в направлении обеспечения промышленной и пожарной безопасности, а также выполнения соглашения по охране труда за 2024 год. На проведение всех запланированных мероприятий было направлено 133,3 млн руб.

Александр Бобров, руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «ПМУ»:

— «Уралхим» из года в год вкладывает существенные средства в охрану труда, защиту от пожаров и аварий в филиале «ПМУ». Наша главная задача — исключить или минимизировать любые риски. Забота о здоровье сотрудников постоянно находится в фокусе внимания. Это подтверждает успешное прохождение филиалом «ПМУ» надзорного аудита на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018 в ноябре прошлого года.

Ключевые реализованные в 2024 году мероприятия в области охраны труда — это обеспечение сотрудников филиала «ПМУ» спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, профилактика различных заболеваний, специальная оценка условий труда и мероприятия по их улучшению, организация обучения по охране труда.

В 2024 году в филиале «ПМУ» завершён этап масштабной модернизации системы противопожарной защиты. В рамках проекта линейные системы в девяти корпусах были заменены на современные адресные. Они позволяют точнее определять возможные места возгораний. Кроме того, в ряде зданий смонтированы и введены в эксплуатацию системы модульного пожаротушения: порошкового и газового.

В направлении обеспечения промышленной безопасности в 2024 году среди лучших практик филиала «ПМУ» отмечаются приобретение дополнительных магнитных креплений лесов внутри резервуаров, оснащение колодцев выносными штурвалами для перекрытия запорной арматуры и минимизации спусков туда сотрудников, установка ограничителей доступа в места повышенной опасности.

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