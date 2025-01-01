В Перми затопило дорогу рядом с новым домом ПЗСП Огромное озеро образовалось в Кировском районе и мешает пешеходам и автомобилистам Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Кировском районе Перми затопило территорию между домами по ул. Ушакова, 65 и ул. Волгодонской, 26. Об этом сообщают читатели «Нового компаньона».

В этом месте находится выезд на ул. 5-ю Каховскую. Дорогу весной топит ежегодно. Автомобили с трудом проезжают по этому участку, а пешеходам приходится делать значительный крюк, чтобы обойти искусственно созданное «озеро».

Фото: 2Gis

Примечательно, что огромная лужа находится рядом с новым домом ПЗСП (ул. Адмирала Ушакова, 65), который был построен на месте вырубленного участка леса за мини-рынком «Волгодонский». По словам местных жителей, с тех пор площадь ежегодного затопления стала гораздо больше.

В ответе жителям глава Кировского района Перми Михаил Борисов сообщил, что «в этой части планируется благоустройство и водоотведение», однако конкретные сроки не назвал.

Максим Артамонов

«Новый компаньон» обратился за комментарием к главе Кировского района. Борисов заявил, что сейчас по адресу: ул. Волгодонская, 26 идёт откачка воды.

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