Экс-глава Красновишерска стал замдиректора природного парка «Пермский» Евгений Верещагин возглавлял округ до 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

Экс-глава Красновишерского городского округа Евгений Верещагин занял пост заместителя директора природного парка «Пермский». По информации, предоставленной самим Верещагиным изданию «Коммерсантъ-Прикамье», к своим новым обязанностям он приступил 10 марта.

Впервые Евгений Верещагин был избран главой Красновишерского района в 2014 году. Ранее он занимал должность руководителя местного земского собрания. В 2019 году его утвердили в должности главы уже Красновишерского округа. В начале 2024 года стало известно о решении Верещагина не участвовать в конкурсе на замещение должности главы округа.

Природный парк «Пермский» является крупнейшим объектом, находящимся под управлением ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края», подведомственного Министерству природных ресурсов Прикамья. Он включает в себя три отдельные территории: Усьвинскую (площадью 18,5 тыс. га), Чусовскую (34,7 тыс. га) и Вишерскую (72,2 тыс. га). Директором ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» является Екатерина Ашифина.

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