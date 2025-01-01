Ремонт 16 остановочных пунктов в Перми оценили в 16 млн рублей Работы будут проводиться в два этапа Поделиться Твитнуть

Фото: Максим Артамонов

Максим Артамонов

МКУ «Содержание объектов благоустройства» ищет подрядчика для ремонта 16 остановочных пунктов общественного транспорта в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,1 млн руб. Источник финансирования — бюджет города.

Как указано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок — 21 апреля. Итоги комиссия подведёт 24 апреля.

Работы необходимо выполнить в два этапа: с 7 мая по 26 июня 2025 года и с 7 мая по 10 июня 2026 года. В текущем году обновят остановки «Ул. Пушкарская», установленные по направлению из города и в город, «Ул. Подольская» (из города), «Садовая-1» по ул. Гальперина в оба направления, «Садовая» по ул. Гальперина в оба направления и «Ул. Звонарёва» на ул. Пушкарской, 79 в оба направления. В следующем году отремонтируют остановки «Ул. Первомайская» по чётной и нечётной сторонам ул. Менжинского, «Ул. Фрунзе» на ул. Фрунзе, 13, «Ул. Целинная» (из города), «Магазин «Парус» в обоих направлениях и «ВРЗ» на ул. Пушкарской, 142 (в город).

Подрядчик должен будет выполнить разработку грунта, устройство основания, обновить асфальтобетонное покрытие и бортовые камни. На некоторых объектах предусмотрена расчистка от травы и кустарников, валка деревьев, восстановление газона, перенос знаков, восстановление колодцев, ремонт тротуаров.

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