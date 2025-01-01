На слёт студотрядов в Пермь приехали более 100 активистов из России и Беларуси Первое мероприятие стартовало 6 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Пермь на слёт студенческих отрядов прибыли более 100 активистов из России и Беларуси. Первое мероприятие Союзного государства стартовало 6 апреля. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Вместе с ребятами в слёте принимают участие командиры отрядов, руководители РСО и БСО, специалисты по молполитике наших стран. Участники разработают план совместных проектов, обменяются лучшими практиками и продолжат дружить уже не только регионами, но и странами», — написал глава региона.

Он также рассказал, что студенты отметят День единения народов России и Беларуси, пермяки представят программу знакомства с возможностями региона. Одной из главных тем встречи стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В программу мероприятий вошло посещение выставки «Мы защищаем свой родной дом», знакомство с трудовыми подвигами жителей региона, обсуждение общих страниц истории и инициатив.

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