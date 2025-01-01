В Пермском крае 7 и 8 апреля ожидаются снегопады и дожди В южной части региона возможны грозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики поделились прогнозом в Пермском крае на начало рабочей недели. Волны фронта циклона «Зион», накрывшего 6 апреля Москву, в Прикамье могут принести существенные осадки. В понедельник и вторник на территории региона ожидаются снегопады и дожди, сообщает ВЕТТА со ссылкой на данные ГИС-центра ПГНИУ.

По информации экспертов, малоподвижный фронт, разделяющий арктическую воздушную массу над севером европейской части и тёплую — над южными районами, будет активизироваться ночью на 7 апреля. Отмечается, что это ещё не «Зион», а всего лишь волны на фронте.

«В районе Перми за ночь и утро может выпасть до 5 см снега при температуре воздуха 0…-2°. Южнее Перми осадков может быть больше (до 7-10 мм), но выпадут они в разных фазах — снег, дождь и переохлаждённый дождь. При этом на крайнем юге территории температура воздуха останется положительной и завтра днём может быть до +8°», — сообщается в telegram-канале проекта.

Температура воздуха в Перми ожидается на уровне -1…-2° ночью, до +3° днём. В северной части края ночь будет морозной — до -5…-10°, днём потеплеет до 0…+2°, вероятны прояснения и слабый ветер. При этом в ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждают об отложении мокрого снега и гололёде, что может повлечь обрывы линии электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП.

Циклон будет приближаться к региону с юго-запада, но это будет не «Зион», а входящий в его систему частный циклон с Чёрного моря. Фронтальная зона 8 апреля будет смещаться на север, в связи с чем в северных районах Прикамья пройдут сильные снегопады, а в южных — вынос влажного и тёплого воздуха с перспективой повышения температуры до +10…+15°, на крайнем юге может потеплеть до +17°. Возможны дожди и грозы. Всё это приведёт к интенсивному таянию снега.

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