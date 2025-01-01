Сальдированный финансовый результат организаций Прикамья вырос на 72,2% Прибыльными оказались 66,6% компаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно предварительным статистическим отчётам, предприятия Пермского края, исключая малый бизнес, кредитные и государственные учреждения, а также небольшие организации (до 15 сотрудников), за январь 2025 года продемонстрировали положительный сальдированный финансовый результат, составивший 52,2 млрд руб. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 72,2%. Об этом сообщает Пермьстат.

В регионе в целом 66,6% организаций, попавших в выборку, закончили отчетный период с прибылью, общий объем которой достиг 58,7 млрд рублей, что на 74,5% больше, чем в январе 2024 года. Убытки убыточных предприятий увеличились на 95,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 6,5 млрд рублей.

Промышленные предприятия края также показали положительный сальдированный финансовый итог с начала года, достигнув суммы в 47,5 млрд руб. Доля прибыльных промышленных организаций в регионе за отчетный период составила 60,9%, а их совокупная прибыль — 51,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель января 2024 года на 90,7%.

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