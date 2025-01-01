Пермская «Парма» разгромила в гостях «Астану» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ по баскетболу пермская «Парма» одержала уверенную победу над «Астаной». Матч, состоявшийся в казахстанской столице, закончился триумфом гостей со счетом 87:56 (20:21, 26:11, 22:10, 19:14).

Наибольший вклад в успех «Пармы» внесли Стэнли Уиттакер и Гарретт Нэвелс, каждый из которых набрал по 15 очков. Ройс Хэмм также отметился полезными действиями, заработав дабл-дабл (14 очков и 13 подборов).

Тренер пермяков Евгений Пашутин так прокомментировал итоги матча в Астане: «Хочу поздравить своих ребят — сегодня играли достойно, с энергией, с самоотдачей, самоотверженно. Все, кто выходили на паркет, отдавались по максимуму. Думаю, это одна из наших лучших игр в защите в этом сезоне — то, к чему мы стремимся: нейтрализовать лидеров соперника и успевать возвращаться к своим игрокам. И сегодня, думаю, мы установили рекорд — 52 подбора. Для нашей команды это очень высокий показатель».

«Парма», имея в активе 18 побед при 24 поражениях, находится на шестой позиции в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» с результатом 2 победы и 40 поражений замыкает таблицу.

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