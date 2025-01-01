На птицефабрике «Менделеевская» в Прикамье обнаружены многочисленные нарушения Предприятие оштрафовано Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Внеплановая проверка птицефабрики «Менделеевская», проведённая Россельхознадзором, выявила многочисленные нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекция производственной площадки в деревне Савино Карагайского округа установила, в частности, что бункер для приёмки сырья для кормов неисправен, санитарные условия в помещении для мытья яиц неудовлетворительные, нет приточно-вытяжной вентиляции, в цехе убоя обнаружена плесень.

Кроме того, зафиксированы серьезные нарушения ветеринарных норм. Так, в январе 2025 года компания реализовала 7,3 тонны куриного мяса и сердец предприятиям в Московской области и Пермском крае без необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность. Этому предшествовало обнаружение сальмонеллы в 180 кг куриных шей.

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в отношении ООО «Птицефабрика «Менделеевская» составлено четыре административных протокола и назначен крупный штраф.

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