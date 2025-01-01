Роспотребнадзор приостановил в Пермском крае работу ещё четырёх точек общепита Результаты проверок направлены в суды Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Совместными усилиями специалистов Восточного территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю и прокуратур городов Губаха, Горнозаводск и Лысьва проведены инспекции нестационарных точек питания, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. В частности, проверке подверглись: «Шаверма № 1» (ИП Джафаров О.З.О.) на ул. Свердлова, 62 в Горнозаводске, «Настоящая пекарня» (ИП Меркурьева Е.Г.) в Лысьве (две точки: на ул. Смышляев, д. 55 и ул. Гайдара, д. 11В), и «Кура-Гриль» (ИП Попова В.В.) в Губахе (восточнее дома по пр. Ленина, 55).

В ходе проверок выявлен ряд серьезных нарушений санитарных норм. Среди них: отсутствие водопровода и канализации, несоблюдение принципов разделения зон при обработке сырья, нарушение последовательности технологических процессов, использование продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, нехватка необходимого оборудования, отсутствие туалетов для посетителей и медкнижек у персонала.

Для предотвращения потенциальной угрозы здоровью населения, Роспотребнадзор по Пермскому краю временно приостановил деятельность указанных предприятий: «Шаверма № 1», «Настоящая пекарня» и «Кура-Гриль».

Документы по данным нарушениям переданы в городские суды Губахи, Горнозаводска и Лысьвы для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания в форме приостановления деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.