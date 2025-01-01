У водителей просят записи видеорегистраторов с моста в Перми для поиска 17-летней девушки Поделиться Твитнуть

фото: ПРОО «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой»

Волонтёрская организация, занимающаяся поиском пропавших людей, просит предоставить записи с автомобильных видеорегистраторов, сделанные на Коммунальном мосту в Перми. Это необходимо для установления местонахождения пропавшей семнадцатилетней Лилианы Сыстеровой.

Известно, что девушка покинула дом вечером 2 апреля и с тех пор её местонахождение неизвестно. В последний раз её видели в Свердловском районе Перми.

Через два дня после исчезновения девушки, добровольцы объявили о начале поисковой операции и попросили помощи в виде записей с видеорегистраторов, предполагая, что она могла находиться в районе Коммунального моста.

Волонтёры просят всех, кто проезжал по мосту 2 апреля с 20:30 до 21:00 и видел девушку, похожую на пропавшую, или зафиксировал её на видео, связаться по телефонам: 204 49 04 (гор. линия отряда), 8 (951) 940-51-02 или в 112.

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