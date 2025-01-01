Поскользнувшаяся в Театральном саду пермячка отсудила 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми местная жительница, получившая травмы в результате падения на скользком тротуаре в Театральном саду (возле Пермского театра оперы и балета), получит компенсацию.

Несчастный случай произошёл в ноябре 2024 года. Проверка, инициированная прокуратурой Ленинского района Перми, установила, что за чистоту пешеходных дорожек на этом участке отвечали генеральный подрядчик и субподрядная организация, согласно муниципальному контракту.

Прокурор подал в суд иск о выплате компенсации морального ущерба пострадавшей. Суд удовлетворил требования и постановил взыскать с организаций солидарно 200 тыс. руб. в пользу гражданки. Об этом сообщается на Едином портале Прокуратуры Российской Федерации.

После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

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