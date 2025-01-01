Синоптики рассказали об итогах первого в апреле сильного снегопада в Прикамье Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В ночь на 5 апреля северные и восточные районы Пермского края столкнулись с обильным снегопадом, ставшим первым, но не единственным в этом месяце.

Согласно данным ГИС-центра ПГНИУ, в Бисере зафиксировано 8 мм осадков, в Чердыни — 7 мм, а на других метеостанциях количество выпавших осадков было менее значительным (от 1 до 5 мм).

Днем 5 апреля начнётся арктическое вторжение на европейскую территорию России, оно ознаменует начало продолжительного похолодания.

В Пермском крае, несмотря на приток холодного воздуха, температура воздуха днём ещё составит от +3 до +8°, а на самом юге — до +10°, в Перми — до +7°. В северной части региона продолжатся ливневые осадки в виде мокрого снега.

Однако уже завтра ожидается существенное похолодание: в Перми днём температура не превысит +2…+3°, и только на юге края может достигать +6°.

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