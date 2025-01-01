Пермяки готовы потратить на летние шины в среднем 26 тысяч рублей В этом сезоне переобулись пока лишь 2% автовладельцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы бесплатных объявлений «Авито» с помощью опроса выяснили, как пермяки относятся к покупке шин «с пробегом», где хранят свою резину и что делают со старыми покрышками.

Согласно полученным данным, 33% автомобилистов хотя бы раз покупали б/у шины. В основном это мужчины (49%) и молодёжь 18-24 лет (68%). Неоднократно покупали шины на вторичном рынке порядка 17%, а 25% рассматривают вариант приобрести шины на «вторичке» в перспективе.

Стоимость покупки сменной резины пермяки оценивают по-разному, но большинство респондентов (46%) хотели бы потратить около 20 тыс. руб. От 20 до 40 тыс. руб. готовы потратить 30% пермяков, а от 40 до 60 тыс. руб. — 15%. Дороже этой суммы намерены вложить только 3%. Среди тех, кто указал точную сумму, среднее значение составило 26 тыс. руб.

В качестве места хранения шин до следующего сезона 50% респондентов используют гараж, 17% пермяков — балкон или лоджию, а 12% хранят сменную резину в частном доме или на даче. Только 7% пермяков назвали в качестве места хранения специальные платные сервисы.

Ненужные шины большинство пермяков (44%) продает на платформах объявлений. В основном так поступают женщины. Другая часть автовладельцев (13%) сдаёт их в трейд-ин перед покупкой новых, 10% — передаёт на переработку, а 4% отдаёт бесплатно.

«На всякий случай» хранят свои шины 19%, а для хозяйственных нужд оставляют 18% (например, чтобы использовать на даче). Самая незначительная часть пермяков (4%) призналась, что шины лежат «просто так».

Большинство автовладельцев (77%) меняют зимнюю резину на летнюю, когда температура воздуха показывает стабильный плюс. Также 13% предпочитают менять шины в последний момент, когда очереди в автосервисы уменьшатся. А 6% именно по очередям определяют, что «пора переобуваться". В этом сезоне лишь 2% уже успели поменять резину.

В целом, две трети (63%) опрошенных испытывают те или иные трудности со сменой шин. В частности, почти каждый четвёртый (23%) признался, что в этом деле самое сложное — определить время смены резины. Среди основных сложностей, с которыми также сталкиваются автомобилисты, — поиск шиномонтажа без больших очередей. Такая проблема актуальна практически для каждого пятого.

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