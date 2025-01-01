На Парковом в Перми закончился ремонт детской поликлиники Реконструкция велась 9 месяцев Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми в м/р Парковый завершилась реконструкция детской поликлиники №2. Лечебное учреждение, обслуживающее 15 тыс. человек, возобновило приём пациентов. Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

По информации краевого управления капитального строительства, обновление помещений и замена мебели заняли 9 месяцев.

Были полностью модернизированы системы водоснабжения, канализации, освещения и вентиляции. Проведена перепланировка ряда помещений для создания более удобной среды для пациентов. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для людей с ОВЗ и для родителей с детскими колясками.

Кроме того, отремонтированы входные группы и фасад здания.

В минстрое напомнили, что в рамках масштабной региональной программы обновления медицинских учреждений активные работы ведутся на 37 объектах по всему краю. В настоящее время капитальный ремонт проводится в больницах и поликлиниках Перми, Верещагино, Гремячинска, Оханска и Частых, а также завершается реконструкция стационара в Юсьве.





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