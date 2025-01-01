Тренер пермского «Молота» объяснил проигрыш команды в плей-офф Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В шестой игре серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ пермский «Молот» уступил челябинскому «Челмету» на домашней арене. Итоговый счет матча — 1:5. Пермяки смогли оказать достойное сопротивление гостям лишь в стартовом отрезке, который завершился с ничейным результатом 1:1. Единственную шайбу в составе «Молота», реализовав численное преимущество, забросил Павел Синявский.

В последующих двух периодах команда Евгения Попихина не смогла найти контраргументы против атак «Челмета», что позволило гостям уверенно довести матч до победы.

Общий итог серии плей-офф — 4:2 в пользу «Челмета». Для «Молота» сезон завершен.

После матча Евгений Попихин, главный тренер «Молота», заявил: «Хотел бы соперника поздравить с победой. Отличная команда. Я думаю, что нам немножко не повезло. Будь другая команда, было бы немножко другое, потому что «Челмет» — молодая, быстрая команда. Сегодня вроде бы настрой хороший был, но нужно уметь сдерживать соперника, не дотерпели, и дисциплина… Ну а так, ребятам большое спасибо! Ребята готовились, старались. Ну и, конечно же, болельщикам огромнейшее спасибо! Я работал во многих странах, в других командах. Здесь замечательная публика. Сегодня проиграли, но народ стоя ребят встречал».

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