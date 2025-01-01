За март в Перми убрали шесть незаконных рекламных конструкций Работы ведутся в рамках проекта «Пермь в порядке» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой столице ведётся системная работа по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций. Шесть незаконных рекламных конструкций убрали в Перми за март. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Работы по принудительному демонтажу ведёт МКУ «Содержание муниципального имущества». Так, в марте рекламные конструкции убрали на проспекте Парковом в Дзержинском районе Перми, на ул. Промышленной в Индустриальном районе и на улицах Заборная и Вольская в Кировском.

В городе реализуется масштабный проект «Пермь в порядке». Он включает ремонт дорог, оборудование уличного освещения, обновление транспортной инфраструктуры, благоустройство дворов, обустройство контейнерных площадок, а также инициативное системное проведение субботников и облагораживание городской среды.





Ранее «Пятница» сообщала, что в Перми с начала года демонтировали 101 незаконный торговый объект. В это число входят павильоны и киоски, отметили в мэрии Перми. Так, в частности, в Дзержинском районе убрали объект по ш. Космонавтов, 86б. В Свердловском районе демонтировали НТО по ул. Куйбышева, 57, а также по ул. Газеты "Звезда", 75. В Индустриальном районе убрали объекты по ул. Мира, 113 и по ул. Леонова, 43б. В Орджоникидзевском районе демонтировали объекты по ул. Лянгасова, 30.

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