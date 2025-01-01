За март в Перми убрали шесть незаконных рекламных конструкций
Работы ведутся в рамках проекта «Пермь в порядке»
В краевой столице ведётся системная работа по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций. Шесть незаконных рекламных конструкций убрали в Перми за март. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
Работы по принудительному демонтажу ведёт МКУ «Содержание муниципального имущества». Так, в марте рекламные конструкции убрали на проспекте Парковом в Дзержинском районе Перми, на ул. Промышленной в Индустриальном районе и на улицах Заборная и Вольская в Кировском.
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