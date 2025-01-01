В Прикамье будут разработаны новые меры поддержки для молодых ИТ-компаний Губернатор региона Дмитрий Махонин провел встречу с представителями IT-компаний Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В пятницу, 4 апреля, губернатор региона Дмитрий Махонин провёл встречу с представителями IT-компаний. Они обсудили актуальные вопросы, меры поддержки, перспективы развития отрасли, создание условий для новых кадров. Участниками мероприятия стали более 60 IT-компаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечает глава края, компании этой сферы вносят значимый вклад в развитие Прикамья, а также способствуют укреплению технологического суверенитета страны. Один из вопросов, требующих сейчас особого внимания, — подготовка кадров для отрасли на уровне техникумов, колледжей и вузов.





Ещё одно направление работы краевых властей — создание соответствующей среды для развития ИТ-компаний. Сейчас совместно с инвесторами профильные министерства Прикамья прорабатывают вопрос формирования ИТ-парков. В планах — создавать такие пространства, в том числе, за счёт механизма КРТ. Это даст больше возможностей для создания востребованной для ИТ-сферы инфраструктуры.





Губернатор поручил краевым Минсвязи и Минэкономразвития разработать дополнительные меры поддержки для молодых компаний. В частности, гранты для начинающих проектов. В то же время, по результатам опросов, порядка четверти IT-компаний не знают о тех мерах поддержки, которые уже предоставляют в регионе. В планах министерства связи региона систематизировать меры поддержки и создать общий справочник-навигатор.





Как пояснили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, в Прикамье работает 1,6 тысячи IT-компаний и более 50% из них занимаются разработкой программного обеспечения.

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