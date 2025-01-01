В выходные 5 и 6 апреля в Перми будет пасмурная погода Днём температура воздуха поднимется до +5°...+6° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 5 апреля, в Перми прогнозируется облачная погода без осадков, согласно данным синоптиков сервиса «Яндекс Погода».

Температура воздуха утром составит +2°...+4°, а днём и вечером она поднимется до +5°...+6°. Ночью ожидается похолодание до −1°...+3°. В течение дня ветер будет умеренным, со скоростью до 6,1 м/с. В воскресенье, 6 апреля, также останется облачная погода, однако во второй половине дня возможен дождь. Утром температура будет колебаться от −1° до +2°, днём поднимется до +2°...+3°, а к ночи снова понизится до утренних значений. Сильных порывов ветра не предсказывается.





Что касается других городов России, то теплее всего будет в Самаре, где температура достигнет +18°С. Высокие температуры также ожидаются в Саратове и Махачкале. Холоднее всего в эти выходные будет в Санкт-Петербурге, где температура может опуститься до −4°С. Низкие показатели также ожидаются в Москве.

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