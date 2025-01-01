Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета готовит новую музыкальную «бродилку» Над спектаклем работает авторская группа предыдущего проекта — Location Поделиться Твитнуть

На сайте Пермского театра оперы и балета появились в продаже билеты на события июня и июля.

Среди них — премьера спектакля-прогулки «Городская сюита» (16 +), созданного Пермской оперой совместно с творческим объединением Audiodoc. Как сказано в аннотации на сайте, «проект исследует звучание города, его темп, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство».

Над новой «бродилкой» работают те же творческие силы, что были задействованы в проекте Location (12 +): композитор Андрей Платонов и режиссёр Дмитрий Мульков, к которым присоединилась драматург Лиза Булаева. Музыкальный «коллаж» из звуков города и специально созданной для спектакля музыки будет записан под управлением дирижёра Валерия Платонова.

Стоимость билета на спектакль-прогулку — 2000 руб.





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